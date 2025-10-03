Lazio, infortunio Zaccagni: difficile la sua presenza col Torino. Ultime sulle condizioni dell’esterno biancoceleste

Un nuovo, improvviso, campanello d’allarme scuote la vigilia di Lazio Torino. In una stagione fin qui tormentata dagli infortuni, Maurizio Sarri rischia di perdere un altro pezzo da novanta, forse il più importante: il capitano, Mattia Zaccagni. Come riportato da LazioNews24, il numero 10 biancoceleste ha accusato un problema muscolare nella rifinitura di oggi, gettando un’ombra pesantissima sulla partita di domani.

Pur essendo stato regolarmente inserito nella lista dei convocati, un segnale della speranza di Sarri di un recupero lampo, la sua presenza in campo è a fortissimo rischio. L’ipotesi di un suo forfait è lo scenario più probabile, una tegola che costringerebbe il tecnico a stravolgere nuovamente i suoi piani tattici.

L’assenza di Zaccagni, infatti, non aprirebbe solo un ballottaggio per la sua sostituzione sulla fascia sinistra, con Pedro e Noslin pronti a contendersi il posto. Metterebbe in discussione l’intero assetto della squadra. Senza il lavoro di copertura e l’equilibrio garantiti dal suo capitano, Sarri considera troppo rischioso confermare il 4-2-3-1.

Per questo, prende prepotentemente quota l’idea di un ritorno al più prudente 4-3-3. In questo caso, verrebbe inserito un centrocampista in più, Mohamed Belahyane, ad affiancare Cataldi e Bašić, per dare maggiore solidità al reparto. A farne le spese sarebbe un attaccante, con Dia destinato alla panchina per fare spazio a un tridente composto da Cancellieri, Castellanos e uno tra Pedro e Noslin.

Una decisione che Sarri prenderà solo all’ultimo minuto, dopo aver valutato fino in fondo le condizioni del suo capitano. Un altro, ennesimo rebus da risolvere per una Lazio che sembra non trovare pace.