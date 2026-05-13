Lazio Inter, stasera la finale di Coppa Italia in un Olimpico sold out: Chivu per il doublete, Sarri per svoltare la stagione. Cosa aspettarci

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera allo Stadio Olimpico, mette di fronte due squadre arrivate all’appuntamento con stati d’animo molto diversi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha lavorato soprattutto sulla testa dei suoi giocatori: l’obiettivo è evitare che l’Inter si faccia condizionare dai pronostici favorevoli, dal 3-0 rifilato pochi giorni fa alla squadra biancoceleste e dai 34 punti di distanza in campionato.

Lazio Inter, Chivu punta alla decima Coppa Italia

L’Inter va a caccia della sua decima Coppa Italia, traguardo che le permetterebbe di staccare la Roma, ferma a quota 9, e di avvicinare la Juventus, primatista con 15 successi. Per Chivu sarebbe il secondo titolo stagionale dopo lo scudetto appena conquistato, un’accoppiata riuscita nella storia recente nerazzurra solo a Roberto Mancini e José Mourinho.

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Il tecnico romeno dovrà però valutare con attenzione le condizioni di Marcus Thuram, attaccante francese reduce da un risentimento muscolare ma in crescita nelle ultime ore. Il numero 9, decisivo con 6 gol nelle ultime 6 partite, dovrebbe essere disponibile, anche se resta possibile una gestione prudente. In caso di forfait o impiego parziale, pronto Ange-Yoan Bonny accanto a Lautaro Martinez. In mezzo, Zielinski dovrebbe sostituire Calhanoglu, mentre Sucic è favorito su Mkhitaryan.

Lazio Inter, Sarri cerca il colpo davanti a un Olimpico pieno

La Lazio sogna l’ottava Coppa Italia della sua storia e una vittoria capace di cambiare il giudizio sulla stagione. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ritrova Nuno Tavares, Zaccagni e Isaksen, tre armi preziose per una partita che potrebbe svilupparsi soprattutto in ripartenza.

Occhi anche su Pedro, spesso decisivo contro l’Inter, e sul dubbio in regia tra Rovella, Patric e Cataldi, con lo spagnolo in vantaggio. Stavolta il pubblico laziale sarà compatto dopo la contestazione in campionato. Sarri lo ha ricordato chiaramente: «E’ stato umiliante sabato ascoltare solo i tifosi dell’Inter». Questa sera l’Olimpico sarà sold-out, con circa 20.000 tifosi nerazzurri attesi da Milano.