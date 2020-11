Lazio Juve, Immobile sarà presente? I biancocelesti riprovano la “procedura Torino”

Domenica all’ora di pranzo all’Olimpico andrà in scena il match tra Lazio e Juventus: ancora in dubbio la presenza di Ciro Immobile

Prima positivo, poi negativo, poi ancora positivo. Questa la storia di Immobile con il Coronavirus e la Lazio finisce sotto i riflettori. La Gazzetta dello Sport si interroga sulla sua presenza domenica contro la Juve: sarà in campo?

«Nell’allenamento di ieri non si è visto, ma oggi come il resto della squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi. Alla Lazio c’è ancora chi pensa di poter ripetere la procedura vista per il Torino e averlo domenica in campo. Ma rispetto ad allora il club ha gli occhi di

tutto il calcio, e non solo addosso».