Lazio Juventus, Sarri nel post partita: «Vittoria meritata. Isaksen e Basic stanno sorprendendo. Ecco come è andato l’incontro con Lotito e Fabiani»

Lazio Juventus, le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn subito dopo la vittoria dei biancocelesti all’Olimpico contro la squadra di Tudor.

Ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri ha parlato subito dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus.

BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha risposto presente. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo per questo».

ISAKSEN – «Si vedeva che in allenamento era in crescita, ma non pensavamo che poteva essere già in questa condizione».

INCONTRO CON FABIANI – «E’ andato in maniera normale. Ho un buon rapporto con entrambi». LEGGI SU LAZIONEWS24 LE DICHIARAZIONI DI SARRI NEL POST PARTITA