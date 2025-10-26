Lazio Juventus, Tudor nel post partita: «Momento non facile, dobbiamo restare uniti per uscirne. Il mio futuro? Vi dico una cosa...»

Lazio Juventus, Tudor ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta in casa dei biancocelesti. Le parole del tecnico bianconero sono molto chiare.

Nel post partita di Lazio Juventus Igor Tudor ha analizzato nei dettagli la prestazione dei bianconeri e si è proiettato anche sul suo futuro.

CHI È RESPONSABILE – «Tutti lo sono. Dobbiamo stare uniti e provare a fare meglio. Credo che con una vittoria si può ripartire. Ci manca qualcosa sotto tutti i punti di vista. Se si fa sempre un errore e davanti non fai un gol è un problema. Non bisogna fare drammi e stare uniti»

LEI SI SENTE SICURO – «Io di me non penso. Io non penso a me stesso, non me ne frega niente del mio futuro. Voglio vivere il presente consapevole delle problematiche»

DUE ATTACCANTI – «Kenan aveva bisogno di riposo. È stata una scelta giusta ma è mancato il gol. Qualcuno la deve mettere negli ultimi metri».