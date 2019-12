Lazio Juventus: l’importanza di appoggiarsi a Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è importantissimo per la risalita della Lazio quando mancano gli spazi. Si è visto contro la Juventus

Il pressing della Juventus contro la Lazio ha funzionato nel complesso bene, i biancocelesti non avevano molte soluzioni di passaggio sul corto. I padroni di casa si sono quindi adattati, non esasperando il gioco sul breve ma tentando di risalire in modo diretto.

Si sono visti quindi parecchi lanci lunghi a scavalcare il centrocampo avversario. In particolar modo, la Lazio ha cercato soprattutto Milinkovic-Savic, col serbo che in queste situazioni rappresenta una grande scorciatoia tattica. Si vede nella slide sopra, con Milinkovic molto avanzato e pronto ad aggredire la profondità. Ciò ha consentito ai biancocelesti di prendere campo nonostante l’ottimo pressing avversario