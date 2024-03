Lazio Juventus, Tudor: «La rosa ha qualità. Ecco perché Castellanos»

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato prima della partita contro la Juventus di campionato. Ecco le sue parole

LAVORO – «Io vorrei tante cose su cui abbiamo lavorato, sapendo che ci saranno comunque dei difetti. Ed è normale perché abbiamo lavorato poco insieme. Non è solo un cambiamento di sistema, ma totale perché dopo 3 anni ci vorrà tempo e sono fiducioso»

FORMAZIONE – «l’idea è di non far giocare i nazionali, poi Lazzari ha avuto un piccolo problema così come Luis Alberto. E’ una gara, dopo 3 giorni ne abbiamo un’altra e c’è bisogno di tutti. La rosa ha qualità, sono loro che decidono chi giocherà Castellanos ha fatto due gol nell’ultima ed è giusto che parta lui»