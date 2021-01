Lazio, la Procura indaga su Inzaghi: squalifica per blasfemia?

Simone Inzaghi potrebbe essere squalificato per una giornata dopo aver pronunciato un’espressione blasfema: i dettagli

Simone Inzaghi finisce nel mirino della Procura Federale. Il tecnico biancoceleste, infatti, avrebbe pronunciato due espressioni blasfeme durante il match contro il Sassuolo di domenica scorsa.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24

Come riporta Il Tempo, l’indagine è già stata chiusa, il procedimento è a carico del solo Inzaghi che va verso il deferimento, la Lazio non è stata coinvolta. L’allenatore è difeso dall’avvocato Sara Agostini di Brescia che si è già mossa per avviare il patteggiamento ed evitare il processo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, a differenza di quanto sta accadendo invece a Buffon, deferito e ora in attesa di udienza per il caso analogo e relativo a Parma-Juventus.