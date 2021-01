Lazio, Lazzari: «Tensione? Loro hanno festeggiato mercoledì, noi oggi»

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato dopo la gara contro l’Atalanta con una grande prestazione dei biancocelesti. Le sue parole

Manuel Lazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta contro l’Atalanta.

RIVINCITA – «C’era voglia di rivalsa dopo la partita di mercoledì visto che non meritavamo la sconfitta. Sapevamo che oggi sarebbe stata tosta contro una squadra che va ai duemila. Sapevamo quello che dovevamo fare in campo e l’abbiamo dimostrato».

TENSIONE – «Cose che capitano in campo. Loro hanno festeggiato mercoledì, noi oggi. Sono cose che rimangono in campo, siamo contenti per la quinta vittoria consecutiva. Dobbiamo continuare così, abbiamo un bel ritmo».

