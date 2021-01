Lazio, le ultime da Formello: c’è Luis Alberto, assente Milinkovic-Savic

La Lazio è scesa in campo a Formello in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Atalanta: le ultime

La Lazio si è allenata a Formello in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Atalnta. Ancora in gruppo Luis Alberto, che al Fersini va verso una maglia da titolare domenica. Non si allena Caicedo, non si vede neppure Milinkovic, la speranza è che si tratti di semplice gestione per il serbo che non ha mai rifiatato ed è affaticato.

Assenti anche Armini e Cataldi, c’è Leiva, che si riprenderà il posto in cabina di regia. In difesa dubbio Patric/Musacchio, si rivedrà Radu sulla sinistra, fascia in cui traslocherà ancora una volta Marusic con un osservato speciale, Josip Ilicic. Domani l’allenamento di vigilia che scioglierà i dubbi, soprattutto in attacco, dove tornerà Ciro Immobile.