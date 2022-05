Lazio, Lotito annuncia: «Milinkovic non andrà alla Juve, non è in vendita»

Il presidente della Lazio Lotito ha fatto un annuncio a sorpresa sul futuro di Milinkovic-Savic

«Sergej non è in vendita e non andrà alla Juventus di certo». Queste le parole rilasciate da Claudio Lotito al Il Messaggero. Capitolo chiuso, il serbo e l’agente Kezman lo sanno e non vogliono alcun braccio di ferro. Anche per questo motivo il club bianconero ha virato con forza su Paul Pogba dopo il muro alzato dal numero uno biancoceleste per il suo Sergente.

Non ci sarà però nessun rinnovo oltre il 2024: il presidente della Lazio si aspetta offerte da PSG e United da almeno 65-70 milioni di euro.

