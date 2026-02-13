Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo»

Lazio, Claudio Lotito ha inquadrato così la situazione di dissenso in casa biancoceleste. Ecco cosa ha detto il presidente

Il clima in casa Lazio continua a essere attraversato da correnti di tensione, ma la dirigenza prova a gettare acqua sul fuoco per ricompattare l’ambiente. Non accenna infatti a placarsi del tutto il botta e risposta a distanza tra una parte della tifoseria biancoceleste e Claudio Lotito. Dopo settimane di contestazioni e malumori, il numero uno del club capitolino ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la propria posizione e provare a ricucire uno strappo che rischia di rivelarsi controproducente per l’intera stagione.

“La passione è l’anima della Lazio”

Affidando le sue riflessioni alle colonne dell’edizione romana de Il Corriere della Sera, Lotito ha scelto la via della diplomazia, riconoscendo apertamente il valore del tifo e la legittimità della critica: «Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio».

Il presidente ha voluto anche smorzare le polemiche nate da alcune sue recenti uscite pubbliche: «Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo». Una precisazione che punta a restituire serenità non solo agli spalti, ma anche al gruppo squadra guidato da Maurizio Sarri che necessita della massima tranquillità per centrare gli obiettivi sportivi in campionato e in coppa.

Stadio Flaminio e il rilancio: le date

Alle parole, però, il patron promette di far seguire azioni tangibili. «È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti», ha incalzato Lotito, annunciando due snodi fondamentali per il futuro della società.

Il primo, e forse il più atteso dai sostenitori romani, riguarda le infrastrutture: «La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio». Un passo cruciale verso il sogno di una casa biancoceleste moderna e di proprietà. Le novità, infine, riguarderanno anche l’assetto strategico e aziendale. Il presidente ha infatti fissato un appuntamento per il prossimo mese: «A marzo illustreremo “Lazio 2032”, il nostro piano quinquennale di rilancio». Un progetto che delineerà le ambizioni di crescita del club nei prossimi anni.