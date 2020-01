Lazio, Lotito: «I tifosi sognano, speriamo di trasformare i sogni in realtà»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei 120 anni del suo club

120 ANNI – «Sicuramente la ricorrenza dei 120 anni ha un significato particolare. C’è un bel clima in giro, i tifosi laziali sono messi nella condizione di poter sognare e la squadra spero possa trasformare i sogni in realtà».

SCUDETTO – «Non sono abituato a fare i programmi. Dobbiamo giocare partita dopo partita, poi il campo deciderà quello che dovremo fare e per cosa giocheremo. Se la squadra manterrà questo profilo potrà dare grandi soddisfazioni ai tifosi».

LAZIO – «Lazio più forte? Sicuramente la più convinta e cosciente dei propri mezzi. I giocatori sanno che fanno parte di un club importante, di una propria storia. Forse in passato questo non era vero perché era condizionato da crisi economiche».

IMMOBILE INZAGHI TARE – «Immobile, Inzaghi e Tare? Sono tre elementi importantissimi. Tare l’avevo trasformato in direttore sportivo da giocatore della Lazio e ha dimostrato che è uno dei più competenti direttori d’Italia. Inzaghi era un giocatore della Lazio che ha sposato il progetto dall’inizio, quando nessuno ci credeva. Un ragazzo competente, che ha acquisito una propria identità ed è legatissimo alla Lazio. Immobile? Quando l’abbiamo preso non era un giocatore messo nelle condizioni di esprimere le proprie qualità al meglio. Può fare grandi cose come sta facendo»