Lazio, parla Lotito: «Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla. Il profitto viene reinvestito»

Lazio, Lotito parla con i tifosi biancocelesti: «Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla»

A ridosso del fischio d’inizio di Lazio‑Fiorentina, il presidente Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare chiarezza sulle ultime dinamiche di calciomercato. Le sue dichiarazioni, ferme e rassicuranti, sono state rivolte direttamente all’ambiente biancoceleste per stemperare tensioni e definire la linea societaria

SUL MERCATO E SUL PROGETTO – «Bisogna fare considerazioni razionali. Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla. La Lazio ha una struttura che lavora h24, 365 giorni all’anno e scandaglia giocatori in tutto il mondo. Siamo in grado di sapere quali sono i calciatori che ci interessano e li seguiamo passo passo».

SU RATKOV E CASTELLANOS – «L’attaccante non è improvvisato, è un ragazzo che seguivamo da tempo. Abbiamo mandato un osservatore nella gara tra Bologna e Salisburgo, sappiamo tutto di lui: è velocissimo e ha caratteristiche che servivano alla Lazio. Quando un giocatore vuole andare via non possiamo trattenerlo, abbiamo accontentato Castellanos dimostrando che è un giocatore che valeva».

SUGLI INVESTIMENTI E SUL FUTURO – «Il profitto viene reinvestito, stiamo ringiovanendo la squadra. Stiamo costruendo una Lazio che abbia fame, con calciatori che scelgono questo club e vogliono dimostrare il loro valore. I tifosi devono stare tranquilli: nessuno smantella, anzi tutto l’opposto. Stiamo facendo investimenti mirati e ponderati».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI LOTITO SU LAZIONEWS24

