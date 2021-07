Lazio, Lotito presenta la rosa: «Cercheremo di fare sempre meglio»

Presentazione rosa Lazio, Lotito ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha promesso grandi sforzi della società

Claudio Lotito, intervenuto dal palco durante la serata di presentazione della rosa della Lazio della prossima stagione, ha dichiarato:

«Un ringraziamento a tutti i tifosi, che qui hanno sempre fatto sentire la loro presenza. Speriamo possano farlo presto anche allo stadio con le nuove norme e il 50% della capienza. L forza del club è data dalla vostra forza, dalla passione e dall’empatia. Sono 14 anni che siamo qui, Auronzo è la nostra casa, ringraziamo dell’ospitalità le istituzioni e i cittadini. Ci permettono di lavorare con serenità e concentrazione. Ringraziamo poi tutto lo staff, soprattutto quello nuovo che ha come punta di diamante il mister, che un valore aggiunto come riconosciuto anche da voi tifosi. Dovete dargli lo sprone e sostenerlo per fare sempre meglio. Anche la società cercherà di fare sempre meglio, non solo con gli investimenti, ma anche con l’organizzazione che porta i risultati. Portiamo avanti un’azione sempre volta a migliorare, nei comportamenti perché siamo portatori di valori. I comportamenti devono essere all’insegna dei valori dello sport, del rispetto umano verso gli altri, dovete distinguervi perché voi siete tifosi della Lazio! Come emerge dai comportamenti dello staff, riconosciuto per l’umanità e la disponibilità. Dopo 14 anni troviamo nuove energie grazie alla vostra spinta emotiva. Pensiamo di fare una casa della Lazio ad Auronzo! Speriamo il prossimo anno di riparlare qui della vostra accoglienza».