Lazio, Lucas Leiva dopo il Twente: «Possiamo fare grandi cose»

Lazio, Lucas Leiva dopo il Twente: «Oggi abbiamo conquistato una vittoria importante. Possiamo fare grandi cose»

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Lucas Leiva ha lasciato alcune dichiarazioni alla fine della gara amichevole vinta contro il Twente. Di seguito le sue parole.

«È stata importante la vittoria dopo due pareggi, anche se sono amichevoli vogliamo sempre vincere. Ora riposiamo, prepariamoci bene questi 15 giorni per cominciare bene la stagione. La chiave è la disponibilità del gruppo per imparare un modulo diverso, è normale che ci saranno degli errori ma abbiamo fatto un buon ritiro ad Auronzo e qui in Germania. Se abbiamo voglia di imparare possiamo fare grandi cose».