Lazio, Luis Alberto dopo il Bayern: «Rialziamo la testa»

Luis Alberto cerca di caricare la Lazio dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco

La Lazio cade per mano del Bayern Monaco. A chiamare a raccolta i giocatori è Luis Alberto, l’imperativo è risollevare l’umore soprattutto in vista dei prossimi impegni in campionato. Ecco il messaggio dello spagnolo:

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

«È il momento di essere uniti. Siamo una squadra, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte. Insieme andremo avanti, dobbiamo rialzare la testa e lavorare già per la prossima partita».