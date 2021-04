Lazio, Luis Alberto k.o.: non ci sarà contro lo Spezia

La caviglia mette k.o. Luis Alberto. La Lazio dovrà così fare a meno dello spagnolo contro lo Spezia

I controlli in Paideia hanno evidenziato il bisogno di qualche giorno di riposo e terapie per Luis Alberto. Lo spagnolo si è infortunato in allenamento e domani, contro lo Spezia, non ci sarà. Come rivela il Corriere dello Sport, Inzaghi cercherà di recuperarlo per il Verona.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Sostituire lo spagnolo non sarà facile: a scendere in campo al suo posto potrebbe essere Pereira o anche Akpa Akpro. Da valutare poi i giocatori rientrati dalle Nazionali e leggermente affaticati, come Immobile, Muriqi e Milinkovic.