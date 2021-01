Lazio, Luis Alberto: «Siamo in crescita. Gol? Questione di tempo»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro la Roma.

«Per noi era molto importante, perché stavamo facendo male in Serie A. Abbiamo avuto un brutto periodo in Serie A. Abbiamo confermato che siamo in crescita, abbiamo una mentalità vincente per continuare a crescere e vincere».

«Assist man? Io voglio aiutare la squadra, vogliamo vincere più partite possibili e ora sta succedendo a me di segnare. È una questione di tempo e di continuare a lavorare, se non arriva il gol arriva l’assist».