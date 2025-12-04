Lazio News
Lazio Milan, i convocati di Sarri: c’è un recupero per il tecnico biancoceleste. Quel giocatore resta fuori dai programmi
Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per Lazio Milan. Presente Cancellieri dopo l’infortunio mentre ancora niente chiamata per Hysaj. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri
