Lazio News

Lazio Milan, i convocati di Sarri: c’è un recupero per il tecnico biancoceleste. Quel giocatore resta fuori dai programmi

Lazio Milan, i convocati di Sarri. Nessuna sorpresa per Hysaj, che resta fuori dai programmi. Presente, invece, Cancellieri. La lista completa

Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per Lazio Milan. Presente Cancellieri dopo l’infortunio mentre ancora niente chiamata per Hysaj. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri

