Lazio-Milan, Parolo: «Pioli un maestro nei rapporti; i giocatori innamorati di Sarri»

Marco Parolo, ex giocatore di Lazio e Milan, ha commentato la sfida di martedì sera alle 20.45 tra le due squadre

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio Marco Parolo ha parlato così in vista di Lazio–Milan. Di seguito le sue parole.

PIOLI, DE KETELAERE E FELIPE ANDERSON – «De Ketelaere? Gli consiglierei di fare come Felipe Anderson, giocare con libertà e spensieratezza. Nel 2014-15 ho vissuto il miglior Felipe mai visto, reduce anche lui da un’annata difficile. Otto anni fa era puro istinto, quand’era in campo pensavi ‘ecco, ora che c’è lui siamo fortissimi’. Ricordo che nel derby del selfie di Totti, finito 2-2 con gol di Felipe, Florenzi mi si avvicinò dopo un calcio d’angolo. ‘Ma questo come si ferma?’, disse. Segnò 10 reti. Era nel contesto giusto, poteva fare qualsiasi cosa. Pioli è un maestro nel dialogo e nei rapporti umani. Valorizzerà De Ketelaere come ha fatto con Tonali, Kalulu e Leao, anche loro esplosi con il tempo. Ecco, magari il mister non è fortunato con le coppe, visto che nel 2015 perdemmo la finale con la Juve per un doppio palo incredibile di Djordjevic…».

SARRI – «I giocatori si sono innamorati di Sarri a livello tattico. Tutti, quando ci parlo, mi assicurano che Sarri è un maestro. Sono con lui al 100%. Quando ho visto Luis Alberto tornare in difesa ne ho avuto la dimostrazione. E poi ero sicuro che alcuni di loro avrebbero fatto benissimo. Chi? Lazzari, Cataldi e Zaccagni. Quest’ultimo è da Nazionale».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM