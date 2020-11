Milinkovic torna a Roma: in caso di via libera dopo le visite di controllo, il centrocampista serbo tornerà subito a disposizione della Lazio di Inzaghi

Sergej Milinkovic-Savic torna in Italia. Terminato l’isolamento in Serbia dopo l’ultimo tampone negativo, il centrocampista della Lazio è tornato a Roma per sottoporsi all’iter medico presso la Clinica Paideia per il definitivo via libera alla ripresa agonistica.

Se tutto procederà per il meglio, Milinkovic tornerà già per la sfida di campionato contro l’Udinese a disposizione di Simone Inzaghi.

