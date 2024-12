Lazio Napoli, Lobotka: «Li ho visti giocare, sono un’ottima squadra, ci aspetta una sfida difficile»

Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio

Stanislav Lobotka, intervistato da Radio CRC, ha parlato della sfida di Coppa Italia del Napoli contro la Lazio: di seguito le sue parole.

LAZIO – «Ho visto giocare la Lazio in campionato, sono un’ottima squadra, giocano un bel calcio. Ci aspetta una partita molto difficile soprattutto in casa loro. Anche domenica ci sarà una tipologia di partita complessa perché hanno ottimi giocatori e sarà dura affrontare questa Lazio. Conte è attentissimo ai dettagli. Abbiamo preparato la partita e sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere».

NAPOLI – «Stiamo giocando molto bene, quando sono stato infortunato anche Gilmour ha giocato molto bene e penso sia importante per il mister avere tante possibilità di scelta e tanti giocatori veramente forti a sua disposizione. Penso di essere in uno dei reparti di centrocampo più importanti della mia carriera».