Lazio Napoli, sfida a specchio tra Baroni, quanti duelli nella partita: scontro tra capitani in fascia, al centro Guendo sfida Zambo

Lazio Napoli, quanti duelli in campo sabato pomeriggio: Zaccagni e Di Lorenzo scontro tra capitani sulla fascia, in mediana Guendo e Zambo danno corsa, gioco e spirito

Lazio Napoli è una sfida che la Gazzetta dello Sport presenta come una partita con tanti duelli al suo interno: in particolare i più suggestivi sono quelli che si svolgeranno sulle fasce e in mediana.

Il primo vede Baroni e Conte contare molto rispettivamente sulla catena di sinistra il primo e di destra il secondo. Su quella fascia quindi sarà interessante la sfida tra Zaccagni e Di Lorenzo: i due partiti dalla provincia sono riusciti ad imporsi in una big e sabato si affronteranno con la fascia al braccio. A centrocampo invece la sfida di muscoli, grinta e qualità tra Mateo Guendouzi e Frank Zambo Anguissa: il primo aveva dominato all’andata come playmaker, il secondo invece, al netto di qualche fatica nelle ultime giornate, è diverso come stile, ma altrettanto utile per il tecnico, in particolare per la sua capacità innata di inserirsi e trovare il gol.