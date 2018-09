Infortunio Berisha, tegola Lazio: niente Empoli

Infortunio Berisha, la Lazio dovrà ancora fare a meno dell’esterno offensivo: niente Empoli, a rischio anche la sfida con l’Apollon

Infortunio Berisha, non giungono buone notizie per Simone Inzaghi. Arrivato in estate alla Lazio dal Salisburgo, strappato alla concorrenza della Sampdoria, l’esterno offensivo non ha ancora trovato spazio in biancoceleste a causa di un problema fisico nel corso del ritiro estivo di Auronzo.

E, nonostante la tabella di marcia prevedesse il suo rientro dopo la sosta delle nazionali, Berisha non è ancora al 100 per cento e lo staff medico ha preferito non rischiare il rientro in gruppo: niente Empoli, a rischio anche la sua presenza con l’Apollon in Europa League.