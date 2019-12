Lazio: non solo assist, Luis Alberto è fondamentale nella manovra

Luis Alberto è il principale trascinatore della Lazio. Il suo peso nel palleggio va al di là di tutti gli assist che effettua

Per quanto il dato sugli assist sia quello che risalta più agli occhi, il contributo di Luis Albert come mezzala della Lazio è totale. Si alza e abbassa a seconda della situazione, spesso scende in supporto di Lucas Leiva per aiutare il progredire della manovra.

Si vede nella slide sopra, in cui è addirittura più basso del centrocampista brasiliano. Non a caso, è sempre tra i giocatori con più passaggi totali. Non è più, infatti, solo un rifinitore, bensì una fonte di gioco a tutto campo.