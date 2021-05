Lazio, non solo Leiva: anche Andreas Pereira salta la Lazio

Ammonizione pesante per Andreas Pereira, che sarà squalificato e salterà il match tra Lazio e Parma di mercoledì

Altro giallo pesante in casa Lazio nel match contro la Fiorentina. Dopo l’ammonizione di Leiva, arriva anche quella di Andreas Pereira. E anche l’ex Manchester United era diffidato e salterà dunque per squalifica la sfida con il Parma, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico. Il centrocampista tornerà dunque a disposizione nella sfida contro la Roma.