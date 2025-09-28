Lazio, futuro incerto per Tavares: Sarri studia le mosse in vista del Genoa

Lazio, Tavares sotto esame: Sarri pronto a scegliere l’esterno per il Genoa. Le ultimissime sui biancocelesti

Il futuro di Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000 arrivato alla Lazio in prestito dall’Arsenal, è diventato uno dei temi più discussi in casa biancoceleste. L’errore commesso nel derby contro la Roma, che ha favorito il gol decisivo del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini (centrocampista classe 1996), ha lasciato pesanti conseguenze non solo sul risultato, ma anche sulla fiducia nei confronti del giocatore.

Un episodio che pesa sul morale

Dopo l’episodio, Tavares è apparso disorientato e privo della giusta reazione. Rimproverato dai compagni in campo, è stato sostituito all’intervallo dal tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano classe 1959, che ha preferito non rischiare ulteriormente. Non è ancora chiaro se il difensore abbia lasciato lo stadio Olimpico prima del triplice fischio o se sia rimasto negli spogliatoi fino al termine della gara.

La scelta di Sarri in vista del Genoa

Nelle prossime ore Sarri dovrà prendere una decisione cruciale in vista della sfida contro il Genoa: confermare Tavares, dandogli l’opportunità di riscattarsi, oppure puntare su Luca Pellegrini, terzino italiano classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della Roma, subentrato con personalità nel derby. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore biancoceleste è consapevole di non poter “perdere” nessun elemento della rosa e per questo la gestione del caso sarà improntata all’equilibrio, evitando fratture nello spogliatoio.

Dall’impatto iniziale al calo di rendimento

Solo un anno fa Tavares aveva conquistato i tifosi laziali con accelerazioni e assist preziosi: ben otto nei primi due mesi con la maglia biancoceleste. Un impatto devastante che aveva acceso l’entusiasmo dei sostenitori. Tuttavia, i problemi fisici e la mancanza di continuità hanno progressivamente ridotto la sua brillantezza, fino all’attuale momento di difficoltà.

Un bivio decisivo

Oggi il portoghese si trova davanti a un bivio: riconquistare la fiducia dell’ambiente o rischiare di scivolare ai margini del progetto tecnico. La scelta di Sarri contro il Genoa potrebbe rappresentare un segnale forte sul futuro del terzino, chiamato a dimostrare di poter ancora essere una risorsa importante per la Lazio.