Lazio, nuova seduta nel pomeriggio: presente Luis Alberto

La Lazio si è allenata questa pomeriggio a Formello in vista del derby con la Roma: presente Luis Alberto

SEDUTA POMERIDIANA

La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio in quel di Formello per la seconda seduta di giornata dopo quella mattutina. La buona notizia arriva da Luis Alberto che dopo il giorno e mezzo di riposo ha smaltito l’affaticamento muscolare e si è allenato regolarmente in gruppo così come Zaccagni, gestito in virtù della squalifica nel derby.

L’unico assente è stato ancora una volta Radu, ancora alle prese con la fascite plantare accusata a Cagliari. Domani potrebbe riaffacciarsi sul campo per un provino ma al massimo andrà in panchina contro la Roma. La coppia di terzini dovrebbe essere quindi composta da Lazzari a destra e Marusic a sinistra.