Lazio, nuovo ingresso nel CdA. Lotito: «Ecco perché l’ho scelto»

Mario Venezia è il nuovo consigliere d’amministrazione della Lazio. Le parole di Lotito per commentare la decisione

Durante la presentazione in Vaticano dell’iniziativa Fratelli tutti, il presidente Claudio Lotito ha annunciato l’ingresso nel CDA del club di Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah. Come riportato dal Corriere della Sera, il patron della Lazio ha commentato così la sua scelta.

DICHIARAZIONI LOTITO – «L’ho voluto per le competenze e per i suoi valori professionali, innanzitutto; il fatto che ricopra anche quella carica indica che la nostra società non solo non ha preclusioni, ma anzi combatte ogni forma di discriminazione. Sono presidente della Lazio da quasi diciotto anni e in questo lungo periodo ho sempre ricevuto, e ancora ricevo, pressioni per la questione del razzismo. Ma sono riuscito a cambiare completamente l’humus sul quale verteva il calcio per i tifosi biancocelesti. I risultati si vedono, insomma».