Lazio, oggi comincia il processo per i tamponi: la situazione

Prenderà via oggi il processo di primo grado nei confronti della Lazio per la vicenda tamponi presso il Tribunale Federale. Come riferisce Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste punta all’ammissione di nuovi testimoni e un rinvio.

La Procura della FIGC sembra essere intenzionata a chiedere una penalizzazione nei confronti della società di Claudio Lotito.