 Lazio, OPERAZIONE per Rovella: le CONDIZIONI del centrocampista biancoceleste. Ecco il comunicato della società
Lazio, OPERAZIONE per Rovella: le CONDIZIONI del centrocampista biancoceleste. Ecco il comunicato della società

1 minuto ago

Lazio, Rovella operato dopo l’infortunio: il biancoceleste sottoposto a intervento chirurgico, il club ha diffuso il comunicato

Questo pomeriggio il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è stato operato per una groin pain bilaterale, un problema che non aveva trovato soluzione con le terapie conservative. Ecco la nota del club:

COMUNICATO Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. 

L’operazione è perfettamente riuscita.

L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile.

LEGGI ANCHE – Guendouzi Lazio, spunta la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! Il francese verso la cessione? Tutti i dettagli

