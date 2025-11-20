Lazio News
Lazio, OPERAZIONE per Rovella: le CONDIZIONI del centrocampista biancoceleste. Ecco il comunicato della società
Lazio, Rovella operato dopo l’infortunio: il biancoceleste sottoposto a intervento chirurgico, il club ha diffuso il comunicato
Questo pomeriggio il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è stato operato per una groin pain bilaterale, un problema che non aveva trovato soluzione con le terapie conservative. Ecco la nota del club:
COMUNICATO – Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative.
L’operazione è perfettamente riuscita.
L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile.
