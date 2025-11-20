Guendouzi Lazio, spunta la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! Il francese verso la cessione? Tutti i dettagli

Guendouzi Lazio, dall’Inghilterra: il centrocampista francese vicino all’addio? Ecco cosa trapela sulla possibile cessione

Il Sunderland sta valutando seriamente l’idea di riportare Mattéo Guendouzi in Premier League. Il centrocampista della Lazio è tra i nomi monitorati per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la mediana della squadra inglese.

A confermare l’interesse è stato il tecnico Regis Le Bris, che conosce bene il giocatore. I due hanno già condiviso un’esperienza al Lorient, e questo legame potrebbe facilitare un eventuale approdo del francese in Inghilterra.

Le Bris ha spiegato che i contatti con Guendouzi non si sono mai interrotti: “Abbiamo ancora rapporti con diversi giocatori e lui è uno di questi. Ho lavorato con lui a Lorient, quindi restiamo in contatto”, ha dichiarato nelle parole riportate da Fabrizio Romano.

🚨🔴⚪️ Sunderland manager Le Bris doesn’t close doors to Mattéo Guendouzi as January signing: “We still have connections with players and Matteo is one of those players. I worked with him previously in Lorient so we stay connected”. pic.twitter.com/OwMBSj1l31 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025

