Guendouzi Lazio, spunta la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! Il francese verso la cessione? Tutti i dettagli
Il Sunderland sta valutando seriamente l’idea di riportare Mattéo Guendouzi in Premier League. Il centrocampista della Lazio è tra i nomi monitorati per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la mediana della squadra inglese.
A confermare l’interesse è stato il tecnico Regis Le Bris, che conosce bene il giocatore. I due hanno già condiviso un’esperienza al Lorient, e questo legame potrebbe facilitare un eventuale approdo del francese in Inghilterra.
Le Bris ha spiegato che i contatti con Guendouzi non si sono mai interrotti: “Abbiamo ancora rapporti con diversi giocatori e lui è uno di questi. Ho lavorato con lui a Lorient, quindi restiamo in contatto”, ha dichiarato nelle parole riportate da Fabrizio Romano.
