Lazio, Gascoigne svela: «Il Papa voleva conoscermi, l'ho sentito al telefono. Ma purtroppo...»

Lazio, Gascoigne svela un aneddoto incredibile: «Il Papa voleva conoscermi, l’ho sentito al telefono. Ma purtroppo…». Le parole

Il prossimo 23 ottobre segnerà l’uscita del nuovo libro di Paul Gascoigne, l’indimenticato fantasista inglese che negli anni ’90 ha incantato i tifosi della Lazio con il suo talento e la sua imprevedibilità.

Nelle pagine dell’opera, l’ex numero 10 ripercorre momenti esilaranti e surreali della sua carriera, senza tralasciare gli anni trascorsi a Roma. Proprio in quel periodo, Gascoigne racconta un episodio singolare

PAROLE – «Dino Zoff mi disse che c’era qualcuno di importante al telefono. Era il Papa. Gli dissi: “Tutto bene, Papa?” e lui capiva a malapena quello che dicevo, ma mi fece capire che voleva conoscermi. Purtroppo arrivai in ritardo. Mi sono perso anche quello».

Un aneddoto che conferma, ancora una volta, quanto la carriera e la vita di “Gazza” siano state costellate di episodi fuori dall’ordinario.

