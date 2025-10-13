Pedro Lazio, il retroscena che sorprende: l’attaccante della Lazio fu a un passo da firmare con quel top club!

Pedro Lazio: clamoroso retroscena di mercato! Il calciatore della Lazio, sfiorò la firma con un’altra big europea

L’ex esterno del Barcellona, Pedro, ha recentemente svelato un curioso retroscena sul suo passaggio dalla Liga alla Premier League. Lo spagnolo ha infatti raccontato di essere stato a un passo dal vestire la maglia del Manchester United, ma le indecisioni della dirigenza di Old Trafford lo spinsero infine a scegliere il Chelsea.

In quel periodo, Pedro era molto richiesto sul mercato: al Barça trovava sempre meno spazio, chiuso dal tridente stellare composto da Messi, Suárez e Neymar. Come ha ricordato in un’intervista a FourFourTwo, l’allora tecnico Luis Enrique gli aveva chiarito che le sue opportunità sarebbero state limitate e che un trasferimento sarebbe stato l’opzione migliore per la sua carriera.

Accettata la decisione di lasciare il club in cui era cresciuto dal 2004, Pedro sembrava destinato allo United. «L’accordo era praticamente fatto», ha spiegato, «ma hanno impiegato troppo tempo per decidere. La stagione stava per iniziare e non volevo aspettare oltre». Nel frattempo, riuscì persino a segnare il gol decisivo nella Supercoppa UEFA con il Barcellona, vivendo giorni di incertezza e ansia.

Anche il PSG si era interessato a lui, ma fu il Chelsea a muoversi con decisione. Fondamentale il ruolo di Cesc Fàbregas, che fece da intermediario, e la telefonata di José Mourinho, pronto a garantirgli un’offerta migliore. «Abbiamo avvisato lo United della situazione», ha aggiunto Pedro, «ma non presero una posizione chiara, così scelsi i Blues».

All’epoca, lo United era guidato da Louis van Gaal, che sarebbe rimasto solo un’altra stagione prima dell’esonero, nonostante la vittoria della FA Cup nel 2016. Pedro, invece, visse cinque anni intensi a Stamford Bridge: 206 presenze, 43 gol e 26 assist, con in bacheca una Premier League, un’Europa League e una FA Cup.

Nel 2020 si trasferì alla Roma, per poi passare l’anno successivo alla Lazio, dove milita tuttora. Oggi, a 38 anni, lo spagnolo si avvicina al tramonto della carriera, con un solo assist nelle sei presenze stagionali in Serie A.

