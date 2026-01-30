Lazio, parla Sarri nel post gara: «Non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi. Su Romagnoli…»

Lazio, le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel post partita della sfida di Serie A contro il Genoa di De Rossi. Ecco le sue parole

Maurizio Sarri , al termine di Lazio‑Genoa, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei biancocelesti intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

PERIODO – «Sono state settimane difficili per noi per motivi molteplici. Sono contento che la squadra abbia dato una risposta di questo tipo in una serata difficile come questa, non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi».

CATALDI – «Cataldi è un giocatore sottovalutato, avrebbe potuto avere una carriera differente. era previsto tirasse il secondo rigore. Il primo rigorista è Pedro ma essendo uscito toccava a lui tirarlo. Se Cataldi avesse avuto una cilindrata in più avrebbe potuto avere una carriera differente».

ROMAGNOLI – «Del mercato non mi interessa, mentre la situazione di Romagnoli è in mano alla società. Ci ho parlato poco fa e neanche lui sa cosa dirmi. Per noi è un giocatore importante, abbiamo fatto una valutazione simile anche su Guendouzi ma poi la società ha scelto di venderlo».

