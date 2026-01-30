Connect with us

Hanno Detto

Lazio, parla Sarri nel post gara: «Non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi. Su Romagnoli…»

Published

7 minuti ago

on

By

sarri

Lazio, le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel post partita della sfida di Serie A contro il Genoa di De Rossi. Ecco le sue parole

Maurizio Sarri , al termine di Lazio‑Genoa, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei biancocelesti intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

PERIODO  «Sono state settimane difficili per noi per motivi molteplici. Sono contento che la squadra abbia dato una risposta di questo tipo in una serata difficile come questa, non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi».

CATALDI – «Cataldi è un giocatore sottovalutato, avrebbe potuto avere una carriera differente. era previsto tirasse il secondo rigore. Il primo rigorista è Pedro ma essendo uscito toccava a lui tirarlo. Se Cataldi avesse avuto una cilindrata in più avrebbe potuto avere una carriera differente».

ROMAGNOLI – «Del mercato non mi interessa, mentre la situazione di Romagnoli è in mano alla società. Ci ho parlato poco fa e neanche lui sa cosa dirmi. Per noi è un giocatore importante, abbiamo fatto una valutazione simile anche su Guendouzi ma poi la società ha scelto di venderlo».

