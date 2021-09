Lazio, Reina: «Con Sarri squadra diversa. Futuro? Finchè va bene...»

Reina ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di Marca, toccando tantissimi temi e argomenti

Pepe Reina ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di Marca. La Lazio, Sarri, la Serie A e il suo futuro: tanti gli argomenti toccati dal portiere.

SARRI – «Con Sarri è una Lazio completamente diversa. Dobbiamo adattarci e siamo un po’ indietro in questo senso. Vogliamo davvero avere le idee dell’allenatore il prima possibile. Dobbiamo difendere meglio dell’anno scorso e non subire quei 55 gol. È l’obiettivo numero uno. Sarri fa pressione e cerca di avere il controllo del territorio e il pallone…quando possibile».

FUTURO – «Io mi vedo alla Lazio. Ho quest’anno di contratto e, se le cose vanno bene, un altro. Penso che quello che mi resta del calcio…sarà qui a Roma. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui…e credo di voler finire a Roma. Pepe Reina resta per un po’. Finché va bene, teniamo duro. Futuro? Voglio fare l’allenatore. Mi preparerò per questo e cercherò di fare le cose bene ed essere uno dei migliori. Sono stato fortunato ad avere buoni insegnanti e penso di poter aiutare in questo aspetto».

