Lazio, rinnovo Inzaghi: l’ostacolo non è economico

Lazio, il rinnovo di Inzaghi è in stallo. Il presidente incontrerà il mister dopo il 4 gennaio, da capire se c’è la volontà di proseguire insieme

Il sogno di molti tifosi è quello di vedere alla Lazio un’era targata Inzaghi. L’intesa sul rinnovo non è ancora stata raggiunta, ma – come spiega l’edizione odierna de La Repubblica – il nodo da sciogliere non è basato sull’ingaggio.

Secondo il quotidiano, il rapporto tra Lotito ed il mister non sarebbe più idilliaco e l’ombra di Allegri (conteso tra Premier, Inter e Real) sembra una minaccia che mina la stabilità interna. Il rinnovo è in stallo, ma prima del 4 gennaio – giorno in cui il presidente farà ritorno da Cortina – non se ne riparlerà. Sarà da discutere e capire se, effettivamente, le parti vogliono continuare insieme.