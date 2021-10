Lazio, rinnovo Sarri: la nuova idea del presidente Lotito. I dettagli

Lotito pensa al rinnovo di Sarri. Le polemiche degli ultimi giorni non hanno fatto cambiare idea al presidente della Lazio

Massima fiducia a Maurizio Sarri. Nonostante le polemiche, il presidente Claudio Lotito non ha mai messo in discussione l’operato del mister: il progetto della Lazio è ambizioso, sa che serve tempo prima che i frutti possano raccogliersi con regolarità, ma non si è mai pentito della scelta fatta in estate.

Come riporta La Repubblica, il patron biancoceleste avrebbe già in mente di prolungare il contratto al Comandante, in scadenza nel 2023.