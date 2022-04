Lazio, rinnovo Strakosha: il club vuole la riconferma, Sarri no. La situazione

In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Strakosha: il club vorrebbe riconfermarlo, mentre Sarri non sarebbe pienamente convinto

In casa Lazio tiene ancora banco il discorso legato al rinnovo di Thomas Strakosha. Il Tempo e La Repubblica oggi in edicola ne fanno un quadro chiaro. Il portiere è tentato dalla Premier ma aspetta ancora un incontro con la società per decidere in maniera definitiva sul futuro.

Vista la grande rivoluzione estiva prevista sul mercato e richiesta da Sarri, Tare e Lotito vorrebbero convincerlo quantomeno a rinunciare al cambio tra i pali. Il tecnico non è però particolarmente interessato all’idea anche se ha scelto da tempo l’albanese come titolare al posto di Reina. Le prossime settimane saranno decisive.

