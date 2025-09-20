Lazio Roma, si avvicina il derby della Capitale: le ultimissime da Formello

Lazio Roma, si avvicina il derby della Capitale: le ultimissime notizie sui biancocelesti di Sarri da Formello

La Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano celebre per il suo calcio organizzato e verticale, prosegue la preparazione in vista del derby contro la Roma, appuntamento cruciale della stagione. La notizia principale riguarda Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 dotato di visione di gioco e precisione nei passaggi, tornato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio dopo uno stop per problemi fisici. La sua presenza dal primo minuto resta però in dubbio: decisive saranno le sensazioni nella rifinitura di domani, prevista subito dopo la conferenza stampa di Sarri alle ore 15.

Cataldi favorito in regia

Per il ruolo di regista, il vantaggio è attualmente di Danilo Cataldi, centrocampista romano cresciuto nel vivaio biancoceleste. La sua esperienza e la profonda conoscenza dei meccanismi tattici di Sarri lo rendono la scelta più probabile per guidare la manovra.

Centrocampo: duello sulla mezzala sinistra

L’altro nodo riguarda la mezzala sinistra. In corsa ci sono Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 dalla grande fisicità, e Aymen Belahyane, giovane talento marocchino con ottima tecnica individuale. Entrambi si contendono un posto accanto a Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal, considerato l’unico inamovibile del reparto.

Ancora indisponibile Matías Vecino, mediano uruguaiano di lunga esperienza internazionale: pur essendo guarito dall’infortunio muscolare rimediato ad agosto, non è ancora pronto per il rientro e salterà anche la sfida con la Roma.

Attacco: Pedro insidia Cancellieri

In avanti, Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo campione del Mondo 2010 e d’Europa 2012, è in corsa per una maglia da titolare al posto di Matteo Cancellieri, esterno offensivo italiano classe 2002. Il tridente dovrebbe essere completato da Taty Castellanos, attaccante argentino recuperato da un affaticamento agli adduttori, e da Mattia Zaccagni, esterno mancino tra i più incisivi della scorsa stagione.

Difesa confermata, emergenza sugli esterni

Il reparto arretrato dovrebbe essere confermato: Adam Marušić e Nuno Tavares sulle fasce, Mario Gila e Alessio Romagnoli al centro, davanti a Ivan Provedel, portiere rivelazione della Serie A 2022/23.

Assente certo Manuel Lazzari per una lesione al soleo, resta in dubbio Patric, difensore spagnolo, per la convocazione.

Con il derby alle porte, Sarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi nelle prossime ore, nella speranza di recuperare elementi chiave per una sfida che vale molto più di tre punti.