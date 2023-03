Lazio-Roma, scelte diverse per pensare al derby

Prima l’Europa e poi la Serie A, nel weekend sarà derby Lazio contro Roma e la città già è in fermento per la partita clou

Sarri e Mourinho, però, sono d’avviso diverso. I biancocelesti dovranno giocarsi la qualificazione in Olanda e l’allenatore pensa a un impiego a metà dei big. Al contrario il portoghese contro la Real Sociedad pensa all’undici migliore in Coppa per ipotecare il discorso qualificazione e utilizzare gli stessi per la partita contro la Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.