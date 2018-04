Derby Lazio-Roma: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Derby Lazio-Roma, 32ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio e Roma si giocano una fetta importante della qualificazione alla prossima Champions League, dopo una settimana di assoluta follia: la Lazio si è fatta ribaltare il 4-2 con cui aveva spazzato via il Salisburgo nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma ha clamorosamente eliminato il Barcellona scrivendo una pagina epica della sua storia, nonostante il 4-1 del Cam Nou che sembrava chiudere ogni porta della speranza. Morali dunque opposti nelle due case del derby capitolino: sotto i tacchi quello degli uomini di Inzaghi, alle stelle quello della banda Di Francesco. Ma il derby è fatto anche per alterare ogni logica precostituita. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Lazio–Roma. Scelte ufficiali: piovono conferme da ambedue le parti, con gli impianti tattici speculari scelti dai due allenatori, fiducia a Felipe Anderson nella Lazio – parte dalla panchina Luis Alberto – e Bruno Peres nella Roma, con Florenzi che tira il fiato dopo l’impresa internazionale con il Barcellona.

Derby Lazio-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Derby Lazio-Roma: formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-5-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov; Schick, Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Derby Lazio-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Impianti tattici speculari dopo lo switch tattico di Eusebio Di Francesco alla difesa a tre: Roma ancora in campo con il 3-5-2, può rifiatare Florenzi sostituito da Bruno Peres, l’altro dubbio inerisce all’impiego di Schick, in ballottaggio aperto con Cengiz Under. Nella Lazio probabile panchina per Luis Alberto: dovesse essere confermata l’indiscrezione della vigilia, spazio a Felipe Anderson con Immobile in avanti.

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del derby capitolino: «Domani ci aspetta una partita importantissima che sarà molto importante tanto per la classifica ed arriverà a due giorni dal match di Salisburgo, da una profonda delusione, da una qualificazione non arrivata nonostante questa fosse in pugno. La squadra è reduce da una delusione grandissima: avevamo la partita in mano, senza aver mai rischiato nulla. Il gol di Immobile paradossalmente ci ha fatto perdere un po’ di lucidità; in quel momento abbiamo subìto la rete del pareggio e sono arrivate successivamente anche due autoreti. Mi è dispiaciuto per la squadra che, nonostante avesse dimostrato di essere sempre lucida, ha perso smalto dopo la rete dello svantaggio perché è subentrata un po’ di paura. Nella vita, come nello sport, le delusioni aiutano a crescere, questo accadrà anche per il mio gruppo. C’è una macchia profonda che non si può cancellare, ma allo stesso tempo non possiamo guardare indietro. Una macchia non può cancellare otto mesi straordinari di questi ragazzi. Pensare ad una formazione adesso è prematuro, mi interessa lo spirito con il quale la squadra scenderà in campo: voglio che questo sia vincente. Abbiamo ancora un allenamento ed un risveglio mattutino da svolgere, al termine dei quali schiererò la formazione migliore per affrontare la Roma. Saremo pronti sia se i giallorossi giocheranno con il 3-4-1-2, sia se si presenteranno con il 4-3-3. Mi interessa però dei miei ragazzi perché hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, anche contro grandi compagini. La Roma ha giocato martedì in casa, mentre noi siamo stati impegnati giovedì in trasferta, ma il derby è comunque la partita più bella da affrontare: avremo i nostri fantastici tifosi al nostro fianco, non saremo soli e se ci mancheranno delle energie, saranno i nostri sostenitori a rincarare la dose. Marusic sta bene, mentre Lulic e Lukaku saranno da valutare. Basta ha chiesto il cambio a Salisburgo e spero di recuperare tutti per avere l’opportunità di scegliere nel migliore dei modi. È importante che domani la squadra si avvicini con mentalità vincente alla partita pocihé mancano le sette gare più importanti della stagione».

Così invece il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco: «Guai a fornire prestazioni oscillanti. Domani servirà mentalità e prestazione. Non contano stanchezza o entusiasmo, in partite così si annulla tutto. Il Liverpool? Non ne ho ancora parlato con la squadra. Dico solo che i tifosi della Roma aspettano questa gara da 34 anni. Giocheremo contro una squadra forte, ma sono certo che possiamo farcela. Il pensiero però adesso è sulla Lazio. Servono determinazione e cattiveria. Modulo? Quello nuovo è frutto di una scelta ponderata che ha dato un valore aggiunto a questa squadra. Non dimentichiamo però che siamo arrivati qui con il 4-3-3. I numeri non contano nulla quando c’è il giusto atteggiamento. Con i biancocelesti non possiamo permetterci di sbagliare. La formazione? Non voglio parlarne, anche perché non credo che Inzaghi venga a dirmela».

Derby Lazio-Roma: i precedenti del match

Con la Lazio a recitare la parte della squadra padrone di casa, sono settantatré i derby con la Roma, che si lascia preferire nel computo dei precedenti: venticinque le vittorie giallorosse contro le ventitré biancocelesti, sono venticinque anche i pareggi riscontrati tra le due compagini romane. La Roma ha vinto gli ultimi tre derby in casa della Lazio.

Derby Lazio-Roma: l’arbitro del match

Dirige Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro classe 1974 e Fifa dal 2011. Due precedenti stagionali con la Lazio, entrambi in trasferta ed entrambi vincenti: sul campo addirittura della Juventus all’ottavo turno di campionato (1-2), poi alla quindicesima giornata al Marassi con la Sampdoria. Un precedente con la Roma, di tutt’altro tenore: ventiseiesima gara di campionato, giallorossi sorpresi all’Olimpico dal Milan di Gattuso (0-2).

Derby Lazio-Roma Streaming: dove vederla in tv

Il derby Lazio-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.