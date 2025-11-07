Lazio, Romagnoli in dubbio per San Siro. Quali sono le condizioni del difensore biancoceleste? - Calcio News 24

Lazio, Romagnoli in dubbio per San Siro: lo staff medico invita alla prudenza

Prosegue a Formello la preparazione della Lazio in vista della delicata trasferta contro il Milan, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Tutti gli occhi sono puntati su Alessio Romagnoli, alle prese con un lieve affaticamento muscolare che sta preoccupando l’allenatore Maurizio Sarri e lo staff tecnico. Nonostante l’infortunio non sembri grave, la gestione delle prossime ore sarà fondamentale per stabilire se il difensore potrà essere disponibile per la sfida contro la sua ex squadra.

Romagnoli aveva lasciato il campo acciaccato durante il match contro il Cagliari e subito dopo si era sottoposto a controlli strumentali, che fortunatamente non hanno evidenziato lesioni. Tuttavia, il rischio di forzare i tempi di recupero resta concreto: anche un semplice affaticamento potrebbe trasformarsi in un problema più serio se non gestito correttamente. Nelle prossime 48 ore, lo staff medico valuterà attentamente le risposte fisiche del giocatore, decidendo se potrà prendere parte alla sfida oppure se sarà necessario fermarlo per precauzione.

Nella seduta odierna a Formello è previsto un primo test specifico per monitorare le condizioni di Romagnoli. Ieri il difensore ha scelto un giorno di riposo completo, rinunciando all’allenamento con il gruppo per concentrarsi esclusivamente sul recupero muscolare. La sua determinazione è massima: vuole esserci a tutti i costi, ma la Lazio e lo staff medico raccomandano prudenza. Forzare i tempi potrebbe significare rischiare di tenerlo fuori per settimane.

In caso di assenza del numero 13, Sarri ha già pronto un piano alternativo. Il giovane Provstgaard potrebbe affiancare Gila al centro della difesa. Arrivato a gennaio, il danese ha rapidamente conquistato la fiducia dell’allenatore e dei compagni, collezionando finora sei presenze e 264 minuti tra campionato e coppe, dimostrando solidità e sangue freddo nei momenti più complicati.

L’infortunio di Romagnoli rappresenta un piccolo nodo per l’assetto difensivo della Lazio, ma Sarri vuole evitare decisioni affrettate. La priorità rimane proteggere il leader della retroguardia, essenziale sia per l’equilibrio tattico che per l’esperienza nello spogliatoio. Se i prossimi allenamenti daranno segnali positivi, Romagnoli tornerà titolare a San Siro; in caso contrario, il rientro sarà rimandato dopo la sosta per scongiurare qualsiasi peggioramento.

La gestione di Romagnoli sarà dunque decisiva per il futuro immediato della Lazio in campionato e per le prossime strategie difensive della squadra.

