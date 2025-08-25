Lazio, Sarri affonda col Como: il commento dei giornali e i voti (duri) nelle pagelle in edicola!

La Lazio di mister Muarizio Sarri affonda contro il Como, ecco il commento dei giornali e i voti (duri) nelle pagelle in edicola questa mattina

La prima giornata di Serie A regala un’incredibile sorpresa, con il Como, neopromosso, che infligge una pesante lezione di calcio alla Lazio. Sotto la guida di un ispirato Cesc Fàbregas, i lariani hanno mostrato un gioco dinamico e imprevedibile, sorprendendo e disorientando gli avversari. La squadra ha evidenziato un’intesa perfetta, con ruoli che si sono mescolati fluidamente, creando un flusso offensivo inarrestabile che ha messo in difficoltà la difesa biancoceleste. L’aggressività e la velocità dei padroni di casa hanno messo in luce la statica e disorganizzata Lazio, incapace di rispondere al pressing avversario. Il Sinigaglia è stato testimone di una vera e propria dimostrazione di forza, con il Como che ha saputo premiare il proprio coraggio tattico e la preparazione atletica. Al 47′, una geniale giocata di Paz per Douvikas ha aperto le danze.

La partita ha continuato su ritmi altissimi, con il Como che ha raddoppiato su punizione grazie a un’eccezionale realizzazione di Paz, lasciando senza parole i capitolini. Il divario tecnico e fisico tra le due squadre è stato evidente per tutto l’arco dei novanta minuti: la squadra di Fàbregas ha continuato a creare occasioni da gol, come la traversa di Vojvoda, mentre la Lazio non ha nemmeno riuscito a registrare un tiro in porta. L’introduzione del VAR, con la spiegazione di una decisione arbitrale, non è riuscita a mitigare la delusione per una prestazione da dimenticare, che segna un duro colpo per le ambizioni della squadra capitolina.

L’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste è stato tutt’altro che fortunato come spiega LazioNews24. La sua Lazio è apparsa completamente impotente di fronte all’ondata del Como. Nonostante il caloroso abbraccio pre-partita con il suo ex giocatore e ora collega, Fàbregas, Sarri non è riuscito a dare una direzione alla squadra, che ha mostrato una vivacità ben lontana da quella che aveva contraddistinto le sue stagioni precedenti. Il 4-3-3 della Lazio è sembrato fin troppo rigido, incapace di fronteggiare la fluidità del gioco del Como. La squadra è sembrata in ritardo su ogni pallone, sia in fase di non possesso che in quella di costruzione del gioco, e Sarri non è riuscito a trovare alcuna soluzione. Le assenze e la mancanza di rinforzi sul mercato estivo hanno sicuramente complicato il suo compito, ma la prestazione complessiva lascia molti punti interrogativi.

Alcune delle pagelle di mister Maurizio Sarri di Como Lazio 2-0 stamane in edicola:

La Gazzetta dello Sport: 5. Lazio troppo brutta per essere vera. Non è solo colpa sua, ma certe scelte (Lazzari, Cataldi) lasciano perplessi.

Il Messaggero: 5. Il Maestro stavolta è Fabregas, che nasconde la palla alla Lazio dal primo all’ultimo minuto. Rispetto alla preseason, crolla anche la fase difensiva a fronte di una fase offensiva inesistente.

Tuttsoport 5. La curiosità intorno alla Lazio si è trasformata in un’amara conferma. Esordio negativo, il Como spadroneggia e i suoi chiudono con zero tiri in porta.