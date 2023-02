Lazio, Sarri: «La UEFA ha poco rispetto a far giocare i calciatori su un campo ridotto così»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Cluj

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Cluj. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «La partita era ingiocabile, siamo stati bravi a trovarsi dentro uno sport simile al calcio tenendo duro. Quando si parla di UEFA sento parlare di rispetto ma mandando i giocatori a giocare su questi campi dimostrano di averne poco. Nota di merito per la dedizione e l’applicazione della mia squadra, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grossa difficoltà. Dispiace non averla vinta per le occasioni avute. Se possiamo vincere la Conference? Tutto da vedere, qualcuno dei più giovani stasera ha fatto bene ma bisogna essere fortunati a livello delle assenze. Stasera erano troppe, chi ha giocato ha dato quello che doveva dare».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24