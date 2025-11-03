Hanno Detto
Lazio, Sarri nel post gara della sfida contro il Cagliari: «La squadra sta salendo di livello ed è matura. L’obiettivo è costruire una base solida anche per il futuro»
Lazio Cagliari, le parole dell’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri nel post partita della sfida contro i rossoblù
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Le sue parole sono state successivamente riportate da Lazionews24:
PAROLE – «Ci va pazienza per vincere ma stasera era una prova di maturità, loro non perdevano fuori casa da agosto. Una partita molto dura, abbiamo saputo anche soffrire. La squadra sta salendo di livello ed è matura. L’obiettivo è costruire una base solida anche per il futuro»
INFORTUNI – «Romagnoli? Più fuori per precauzione dopo il dolore al flessore, non ci ha fornito informazioni ma solo un flessore più duro dell’altro. Un jolly mercato? Noi stiamo giocando da tempo senza diversi giocatori, mi servono un po’ più di un jolly mercato magari 3-4»
GOL SUBITI – «In questa prima parte della stagione non abbiamo avuto facilità a segnare, fortunatamente difendiamo bene. La squadra difende davvero bene, da squadra»
