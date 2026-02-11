Connect with us
Lazio, Sarri a Mediaset: «Ferguson Dele Bashiru? A noi è successo di peggio…Contento per i laziali, ecco come sta Pedro»

6 minuti ago

Sarri

Lazio, Sarri ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia avvenuta contro il Bologna ai rigori. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue parole.

FERGUSON SU DELE BASHIRU  «A noi è successo molto di peggio. Questo è un fallo che in altre zone di campo si fischia, là no. Perché se fischia là deve dare il rosso. Ma il fallo c’è».

CONTENTO PER I LAZIALI  «E’ da novembre che non perdiamo in trasferta, abbiamo difficoltà più in casa. Sono contento per i miei giocatori, hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi abbiamo fatto meglio. Sono stati lucidi sui rigori. Sono contento per loro e per tutti i laziali».

ROMAGNOLI E MALDINI  «Romagnoli per noi è fondamentale, è lui che ha in mano il joy-stick della nostra linea. Maldini se riesce a fare passi in avanti l’attaccante lo può fare. Noi volevamo un nove che scendesse per lasciare spazio agli interni. Non riesce ancora a sfruttare al 100% il suo fisico, ma io la speranza ce l’ho».

LE CONDIZIONI DI PEDRO  «E’ ancora in ospedale, da una prima analisi sembra abbiano escluso fratture».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SARRI

