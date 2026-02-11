Pagelle Bologna Lazio: Noslin uomo del destino, Castro anima rossoblù. In due steccano – VOTI

Pagelle Bologna Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/26

Bologna Lazio: i Top e i Flop del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026.

I quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, esattamente come quelli di ieri tra Napoli e Como, si sono decisi ai rigori e hanno visto premiata la formazione di Maurizio Sarri. Nei 90 miniti più recuperoil Bologna assapora il vantaggio con Castro, ma si scioglie a inizio ripresa; la Lazio reagisce con il cuore dopo aver perso Pedro per infortunio, pareggia con Noslin erecrimina per un episodio da “rosso” su Dele-Bashiru che Chiffi ha ignorato tra le polemiche. Un 1-1 intenso, tattico, che fotografa perfettamente l’equilibrio di una sfida dove nessuno ha regalato nulla e che ha avuto il momento clou nella roulette dagli 11 metri, dove la Lazio non ha sbagliato nulla e gli avversari quasi tutto.

TOP

TIJJANI NOSLIN (Lazio) – L’UOMO DEL DESTINO Voto: 7 – Entra nel momento più difficile, con la squadra sotto di un gol e il morale a terra per il brutto infortunio di Pedro. Ci mette solo tre minuti della ripresa per timbrare il cartellino: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto sul cross di Dele-Bashiru, siglando un pareggio “facile facile” ma pesantissimo. Trasforma la sfortuna altrui nella propria occasione, dando ossigeno a Baroni.

SANTIAGO CASTRO (Bologna) – IL PREDATORE D’AREA Voto: 7 – È l’anima offensiva dei rossoblù. Al 30′ colpisce su angolo di Moro, trovando l’incornata (con la complicità di una deviazione) che sblocca il match. Oltre al gol, impegna Provedel dalla distanza e lotta su ogni pallone, confermandosi un centravanti moderno capace di fare reparto da solo e di creare grattacapi costanti alla difesa laziale.

FISAYO DELE-BASHIRU (Lazio) – MOTORE INARRESTABILE Voto: 6,5 – Fisicità debordante e strappi che spaccano in due il centrocampo di Italiano. È il protagonista assoluto degli episodi chiave: prima scappa a Ferguson e viene trattenuto in modo sospetto (un rosso non concesso che farà discutere), poi nella ripresa ara la fascia e serve l’assist al bacio per il pareggio di Noslin. Quando parte palla al piede, il Bologna non lo tiene mai.

FLOP

FERGUSON (Bologna) – A VUOTO Voto: 5. Non sembra più quel giocatore che fa la differenza. Fa fatica, anche fisica e ha il peso del primo errore dal dischetto nell’epilogo della gara.

ORSOLINI (Bologna) – PERCHÉ? Voto: 5. La domanda fa riferimento al modo in cui ha calciato il terzo rigore del Bologna: rincorsa sincopata e sinistro fuori, neanche di pochissimo. Non è nella sua versione migliore, anche se non difetta mai di volontà. Però che il gol gli manchi lo si vede da tutte le volte che cerca il tiro quando non ha il giusto spazio per farlo, originando per l’appunto una domanda semplice semplice: perché

