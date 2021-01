Lazio, Strakosha torna in Coppa Italia: nessun caso

Thomas Strakosha tornerà in porta in Coppa Italia. Nessun caso tra il portiere e la Lazio

Non è una stagione facile per Strakosha. La quarantena, il Covid, poi di nuovo un infortunio: l’albanese sta facendo fatica a riprendersi il suo ruolo tra i pali, dove Reina ha trovato un’inaspettata continuità.

Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è nessun caso: il portiere avrebbe confermato la maglia di titolare anche al Tardini, se non si fosse fatto male nella gara contro la Fiorentina. Salterà quindi il derby ma inzaghi è pronto a dargli continuità già nella gara di Coppa Italia.